В Пензенской области появится реестр неэффективных котельных

Проблемы, которые касаются подготовки населенных пунктов региона к началу отопительного сезона, должны решаться в максимально короткие сроки. Соответствующее поручение дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе совещания с главами муниципальных и городских округов, которое прошло в Каменке.

Перед этим участники заседания осмотрели несколько городских объектов - котельные, отремонтированные жилые дома и внутридворовые территории.

В 2018-м в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» из бюджетов различных уровней Каменка получила свыше шести миллионов рублей. Куда направить средства - горожане выбрали самостоятельно. Средства выделили на ремонт пешеходной зоны на улице Центральной и обустройство стоянки на улице Дзержинского.

«У нас есть межрайонная больница, возле нее всегда много транспорта и автобусная остановка. Жители решили сделать там тротуары и обустроить стоянку», - сказал глава администрации Каменки Анатолий Дуданов.

Оставшиеся средства направят на ремонт уличного освещения. Кроме того, на улицах Каменки появятся новые элементы благоустройства. Подрядчик обещает закончить все работы раньше намеченного срока.

«В торгах участвовали две компании, но выиграли представители Сердобска, у них в городе уже заасфальтированы тротуарные дорожки. Контракт заканчивается 1 октября, по факту должны успеть», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов.

Не менее масштабную работу провели в Каменке и в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Отремонтировано более четырех тысяч квадратных метров кровли жилых домов, обновлены десятки подъездов и фасадов зданий, модернизированы котельные.

«Отремонтировали теплотрассу и задвижки, произвели проверку всех счетчиков и газоанализаторов, полностью готовы к отопительному сезону», - отчитался руководитель Каменской МУП «Горэлектротеплосеть» Евгений Аракчеев.

Ответственные за ремонт лица заверяют, что объем проделанной работы мог быть больше, однако сосредоточить все силы на ремонте не позволяют долги за энергоресурсы. Только финской котельной население задолжало более 20 миллионов рублей.

«Необходимо принять все меры по погашению задолженности за ресурсы. Это касается и бюджетных, и частных компаний. Задача - организовать эту работу в районе. Обращаю внимание на муниципальные образования, у которых есть долги, изыскивайте средства, находите возможности, в том числе, работайте с частниками», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона потребовал до 1 ноября составить реестр неэффективных котельных, чтобы при рассмотрении бюджета на 2019 год была возможность направить средства на их модернизацию. Кроме того, губернатор рекомендовал активнее привлекать инвесторов к ремонту объектов ЖКХ.