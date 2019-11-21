Губернатор поручил сдать в эксплуатацию пристрои к детсадам в срок

Строительство школы в шестом микрорайоне Арбеково вышло на финишную прямую. В декабре образовательное учреждение сдадут в эксплуатацию. Ход работ лично оценил губернатор Пензенского региона Иван Белозерцев. В рамках объезда областного центра он проинспектировал и возведение дополнительных корпусов к детским садам.

Микрорайон ГПЗ-24 - один из самых динамично развивающихся в областном центре. Помимо многоэтажек, там активно ведется и строительство дошкольных учреждений. Буквально через месяц распахнет свои двери дополнительный корпус к детскому саду на улице Антонова. Специалисты уже приступили к отделке фасада и внутренним работам. Параллельно ведется благоустройство территории.

«Вырываем корыто, будем его щебенить. Восстановили всю теплотрассу, кровлю закончили, фасадную часть планируем завершить до конца выходных, потому что будем работать в пятницу, субботу и воскресенье», - рассказал заместитель генерального директора подрядной организации Сергей Ирышков.

Ежедневно на объекте трудятся порядка 30 человек. Дополнительный корпус будет рассчитан на 40 мест для ребят до трех лет. Такое же количество дошкольников вместит в себя пристрой к детскому саду на улице Измайлова. Это одноэтажное здание с цоколем и теплым переходом к основному корпусу. В ходе посещения строительной площадки Иван Белозерцев поручил ускорить работы по благоустройству. Есть опасение не уложиться в сроки.

«Здесь, конечно, надо срочно увеличить количество рабочих, закрыть контур и заняться благоустройством. Внутри можно работать, пустить тепло, но благоустройством надо уже заниматься, потому что землю сейчас схватит морозом, потом невозможно будет работать», - отметил губернатор.

Дополнительные корпуса к детским садам в областном центре строят в рамках национального проекта «Демография», реализуемого по инициативе президента страны Владимира Путина. Меры направлены на ликвидацию очереди в дошкольные учреждения для детей в возрасте до трех лет.

«В 2019 году в Пензе вводятся шесть объектов, из них два уже готовы - это детские сады на 105 и на 175 мест, осталось четыре пристроя на 40 мест», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Также Иван Белозерцев оценил темпы возведения новой школы в шестом микрорайоне Арбеково. Там строительные работы вышли на финишную прямую. Завершается благоустройство территории, осталось выполнить выравнивание грунта. Готовы все спортивные объекты, в том числе - стадион, идет монтаж ограждений площадок. Учреждение будет сдано в эксплуатацию в декабре, но, чтобы оно не пустовало до 1 сентября 2020, губернатор поручил организовать работу различных секций.

«Надо организовать работу с детьми, дополнительные занятия, подготовка к школе. Нужно, чтобы спортзал работал, чтобы ребята ходили на футбол, волейбол, баскетбол, секции чтобы не пустовали», - сказал глава региона.

Принимать заявления от родителей детей, которые будут учиться в новой школе, начнут с 1 февраля 2020 года.