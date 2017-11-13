Губернатор поручил разработать систему обучения старших по домам

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13 ноября 2017, 16:33Общество
На оперативном совещании в правительстве Пензенской области 13 ноября участники обсудили деятельность управляющих многоквартирными домами компаний.
По информации пресс-центра облправительства, с начала 2017 года в региональное управление Госжилстройтехинспекции поступило более 17 тысяч обращений от граждан и юридических лиц. Провели более четырех тысяч проверок, по результатам которых выдали 1689 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Начальник управления Инна Левченко отметила, что по сравнению с прошлым годом количество обращений существенно снизилось.
«Появился институт предостережения, позволяющий уменьшить количество нарушений, предоставляя управляющим компаниям 60 дней на устранение недочетов, которые могут привести к нарушениям законодательства», - сказала она.
Губернатор Иван Белозерцев счел профилактическую работу недостаточной.
«Нужно больше взаимодействовать с муниципальной властью, вести информационное сопровождение, чтобы и жителям, и управляющим компаниям было понятно, как начисляются платежи, в какие сроки должны быть выставлены квитанции, чем грозят ошибки», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что нужно активно привлекать к процессу контроля самих жителей, активизировав работу старших по домам.
«Старшие по домам должны быть помощниками, но им надо четко объяснить, кто за что отвечает, что они имеют право требовать, к кому обращаться с возникающими проблемами. Нужно организовать эффективную систему подготовки кадров, наладить обучение на профессиональном уровне, сделать анализ вопросов, которые чаще всего у людей возникают, и дать им необходимые практические знания», - сказал он.
Губернатор поручил создать проектный офис и разработать систему обучения старших по домам. Курировать процесс поручили заместителю председателя правительства Пензенской области Дмитрию Семенову, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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