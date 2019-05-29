Губернатор поручил разработать меры по увеличению зарплат

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29 мая 2019, 13:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил разработать комплекс мер по повышению производительности труда и увеличению зарплат.
Этим займется председатель регионального правительства Николай Симонов. Соответствующие материалы он должен предоставить до конца июня.
«Одна из главных задач на сегодняшний день - повышение производительности труда и заработной платы в нашем регионе. По итогам 2018 года в области отмечен рост - около 8%, это второе место по Приволжскому федеральному округу, но этого недостаточно», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, что повышение требуется на предприятиях различных форм собственности и направления деятельности, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Нужно встречаться, работать с руководителями сельскохозяйственных, промышленных предприятий, представителей бизнеса. Если мы хотим, чтобы молодежь не уезжала из Пензенской области, а оставалась в родном регионе, нужно поднимать зарплату, от этого фактора многое зависит», - подытожил Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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