Губернатор поручил разобраться с восстановлением Вечного огня на ул. Суворова

Пользователь написал в Сети губернатору Ивану Белозерцеву обращение по поводу восстановления Вечного огня у стелы, расположенной в Пензе рядом с бывшим заводом «Автомедтехника».

«Недалеко от вокзала «Пенза-1» в память о рабочих завода, не вернувшихся с войны, установлена стела «Их нет, но они с нами», у подножия которой раньше горел Вечный огонь. Возможно ли восстановить его к юбилею Победы?» - спросил пензенец.

Губернатор ответил на вопрос во время прямого эфира (0+) в соцсети «ВКонтакте», состоявшегося 10 февраля.

«Я не знал об этом. Обязательно разберусь. Такая возможность не исключена, надо разобраться, в каком сейчас состоянии находится стела и коммуникации к ней», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что в 2020 году страна отмечает важную дату – 75 лет с момента Победы в Великой Отечественной войне. Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо помнить о подвиге народа, потому что люди отдали свою жизнь за наше будущее.

Напомним, несколько лет назад в «Жалобную книгу» информагентства приходило обращения по поводу восстановления Вечного огня на улице Суворова. Тогда в городском управлении культуры ответили, что «мемориал внесен в реестр городских памятников, однако исторической ценности не представляет и находится на балансе МУП «Жилье-10» как парковая скульптура», пишет ИА «Пенза-Пресс».