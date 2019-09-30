Губернатор поручил рассмотреть варианты допвыплат льготникам

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30 сентября 2019, 13:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал глав городских округов и муниципальных районов уделить особое внимание оздоровлению и досугу пожилых жителей региона. Эту инициативу он озвучил в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи.
«Главам районов во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами необходимо инициировать как можно больше проектов по привлечению старшего поколения к спорту и здоровому образу жизни, созданию условий для их досуга. Необходимо вовлекать людей старшего возраста в занятия физкультурой, оздоровительные мероприятия. Секции, туризм, экскурсии – этим надо заниматься», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона поручил областному минспорта проанализировать работу, которая проводится в районах. Он добавил, что необходимо создавать дополнительные группы для оздоровительных занятий, приобретать спортивную форму и инвентарь.
«К примеру, после обращения в мой адрес было изготовлено 200 спортивных комплектов для секции скандинавской ходьбы. Главам тоже можно это сделать», - отметил губернатор.
Помимо этого, Иван Белозерцев поручил министерству финансов области внести предложения по повышению дополнительных выплат льготникам, исходя из возможностей бюджета, на очередную сессию Законодательного собрания, сообщили в пресс-центре регионального правительства.
«Выплаты повышать надо, люди этого заслуживают», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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