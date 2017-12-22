Губернатор поручил пустить автобусы до Нижнего Аблязова

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22 декабря 2017, 16:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев повел личный прием граждан в Кузнецком районе.
Местная жительница Галина Белова попросила отремонтировать дорогу до села Нижнее Аблязово, сообщает пресс-центр регионального правительства. Губернатор отметил, что это направление имеет особое значение.
«Ежегодно здесь проходит Тихвинская ярмарка, приезжают гости со всех районов области и из других регионов, нужно сделать дорогу», - сказал он.
Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность восстановления покрытия и решить вопрос с автобусным сообщением до населенного пункта.
Помимо этого, жители района жаловались на отсутствие сотовой связи, плохие жилищные условия и многое другое. В завершение приема Иван Белозерцев нацелил должностных лиц на тесное взаимодействие с жителями.
«Не люди должны приходить к власти, а вам необходимо поднимать проблему, спрашивать граждан, проявлять соучастие», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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