22 декабря 2017, 16:37Общество Губернатор поручил пустить автобусы до Нижнего Аблязова Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев повел личный прием граждан в Кузнецком районе.

Местная жительница Галина Белова попросила отремонтировать дорогу до села Нижнее Аблязово, сообщает пресс-центр регионального правительства. Губернатор отметил, что это направление имеет особое значение.

«Ежегодно здесь проходит Тихвинская ярмарка, приезжают гости со всех районов области и из других регионов, нужно сделать дорогу», - сказал он.

Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность восстановления покрытия и решить вопрос с автобусным сообщением до населенного пункта.

Помимо этого, жители района жаловались на отсутствие сотовой связи, плохие жилищные условия и многое другое. В завершение приема Иван Белозерцев нацелил должностных лиц на тесное взаимодействие с жителями.

«Не люди должны приходить к власти, а вам необходимо поднимать проблему, спрашивать граждан, проявлять соучастие», - подчеркнул губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/58056/

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