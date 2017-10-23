23 октября 2017, 14:33Образование Губернатор поручил провести в Пензе межрегиональный форум молодежи Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил разработать формат взаимодействия с молодежью, чтобы студенты смогли делиться своими идеями и проектами.

По словам главы региона, такая идея появилась во время встречи с пензенской делегацией на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

«Ребята поделились интересными инициативами, проектами. Считают, что нам нужны хорошие площадки, где можно встретиться с экспертами, обменяться опытом. Это может быть форум или фестиваль. Возможно, он должен идти два-три дня», - сказал Иван Белозерцев.

Он поручил зампреду Олегу Ягову проработать этот вопрос и заняться подготовкой фестиваля.

«Создайте проектный офис по организации и проведению мероприятия. Туда должны войти активные студенты и все, кого вы посчитаете нужным включить в работу, чтобы организовать все ярко. Думаю, в феврале-марте следующего года мы бы могли его провести. Можно пригласить на него молодежь из других регионов – Ульяновской, Тамбовской, Брянской областей, Мордовии. Это важно для налаживания отношений», - отметил губернатор.

Глава региона также подчеркнул важность взаимодействия с иностранцами, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Я за обедом представителю Голландии, который работает в одной из компаний, рассказал, что Россия ни на кого не нападала, что первыми в отношении нас проявили агрессию и в 1812 году, и в 1941-ом. Он сказал, что в Голландии об этом не знают. Те, кто встречаются с россиянами, становятся другими, они отстаивают позицию РФ в общении со свои коллегами», - добавил Иван Белозерцев.

Образование

просмотров 89

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой правительства Пензенской области

Новости по теме: