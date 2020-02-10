Губернатор поручил провести пробы воды в домах земетчинцев

10 февраля 2020, 11:33Общество
К губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» 10 февраля поступил вопрос из Земетчинского района.
«Низкое качество водопроводной воды: там не только железо. На емкости образуется глинистый осадок. Пить такую воду нельзя. Люди - кто куда за водой», - написал пользователь.
Также жители Земетчинского района попросили привести в порядок дороги на ул. Володарского, Калинина, Радищева в поселке.
Чтобы разобраться в вопросе, Иван Белозерцев связался с главой администрации Земетчинского района Юрием Щегловым.
«У нас в Земетчино водоканал ежеквартально отправляет воду в Ломов на проверку. Пробы соответствуют нормам», - ответил Щеглов.
Губернатор сообщил, что на этой неделе направит в район рабочую группу, в состав которой предложат войти автору обращения.
«Информация должна быть объективной. Если люди пишут, то проблема существует. Возможно, это из-за старых сетей. Нужно сделать забор проб воды в домах жителей – там, где живет автор обращения. Это будет более объективная информация», - поручил Иван Белозерцев.
По поводу дорог Юрий Щеглов ответил, что в этом году планируют отремонтировать проезжую часть на ул. Калинина и ул. Чкалова, грейдирвоание – ул. Володарского и ул. Радищева.
Напомним, губернатор проводит прямой эфир с 9 утра. Прием вопросов начался заранее – жители могли оставлять их в комментариях к посту-анонсу в группе «Пензенская область». Поступило более 300 обращений. На часть из них уже ответили официальные представители ведомств и администраций районов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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