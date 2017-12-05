Губернатор поручил провести автобусный маршрут до села Абашево

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05 декабря 2017, 17:33Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 декабря посетил Спасский район, в ходе рабочей поездки он побывал в парк-отеле «Кленовая роща».
Губернатор отметил нестандартный подход к организации пространства и перспективность развития лечебного направления.
«Хорошая материально-техническая база, благоприятная экологическая ситуация, санаторий будет востребован, в том числе - у жителей соседних регионов, которые приезжают в пензенские здравницы», - сказал он.
Иван Белозерцев обратил внимание на строительство не только спальных корпусов, но и небольших домиков, которые пользуются популярностью и более доступны по цене. По словам руководителя учреждения, в настоящее время есть сложности с кадровым обеспечением - не хватает медицинского персонала. Решить проблему планируется совместно с администрацией района за счет предоставления врачам жилья, сообщает пресс-центр правительства области.
В первую очередь, глава региона поручил организовать транспортное сообщение до села.
«Остановился поговорить с жителями, которые ловят попутку, оказалось - автобусного сообщение до села нет, а в нем проживает 450 человек. Решите вопрос», - распорядился он.
Парк-отель расположен на территории Абашевского сельсовета и занимает 35 гектаров, на которых располагаются жилые корпуса, комплекс общественного питания, бассейн, баня, сауна, зоопарк. Отдыхающим предлагаются водные, спортивные и зимние развлечения, рыбалка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В настоящее время здесь идет реконструкция существующих помещений, строительство новых зданий. В планах руководства - предоставление санаторно-оздоровительных услуг.
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