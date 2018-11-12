Во всех районах Пензенской области создадут маневренный фонд

Подготовка к зиме, увеличение маневренного фонда и числа дорожных камер. Эти темы обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Так, за два года маневренное жилье должно появиться во всех районах Пензенской области. Сколько средств необходимо на эти цели, должны будут определить эксперты уже в конце этой недели. Кроме того, большая проверка ждет коммунальные службы.

Готовиться к обильным снегопадам необходимо уже сейчас. Спецтехника должна быть отремонтирована, все инструменты и материалы - закуплены. Это одно из главных поручений губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которое прозвучало на еженедельном совещании. За нарушения коммунальщикам грозят увольнением. Особое внимание глава региона обратил на содержание городских тротуаров. Очищать улицы от наледи необходимо аккуратно - не повреждая дорогостоящее покрытие. До конца недели специалисты Госжилстройтехинспекции, а также сотрудники районных администраций должны посетить все управляющие компании и проверить их готовность к зиме.

«Проверьте наличие дворников, а у них - наличие инструментов. Руководители управляющих компаний должны знать, что если они будут выполнять свои обязанности, их уволят», - сказал Иван Белозерцев.

Нарушения, за которые уже точно будут наказаны ответственные лица, связаны с экологическим законодательством. Жители региона жалуются на свалки вдоль дорог, а также в лесах. За это губернатор объявил главам минстроя и минлесхоза, а также зампреду правительства Дмитрию Семенову взыскания.

«Люди пишут письма, в которых рассказывают о дорогах, где находятся эти свалки. Откуда-то же они появляются», - отметил глава региона.

К декабрю губернатор поручил экспертам определить, насколько необходимо увеличить маневренный фонд региона. По словам Ивана Белозерцева, жилые помещения такой категории есть только в Пензе и еще в пяти муниципальных образованиях. К тому же, состояние некоторых квартир и комнат оставляет желать лучшего. Вопрос развития маневренного фонда жилья должны проработать в министерстве строительства и дорожного хозяйства и минфине области.

«Давайте внесем корректировки. Начиная с 2019 года нужно определить, какое количество маневренного фонда, в зависимости от проживающего в районе населения, должно быть в каждом районе», - сказал губернатор.

Еще одно поручение минстрою касается программы «Безопасные и качественные дороги». Губернатор предложил увеличить число камер фото- и видеофиксации.

«В 2019 году за счет средств дорожного фонда мы устанавливаем 20 камер и один весовой контроль. Мы предложили председателю правительства существующий в регионе комплекс объединить с теми, которые приобретем», - рассказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Кстати, с 1 января штрафы за нарушение Правил дорожного движения, в том числе - зафиксированные в автоматическом режиме, будут поступать в региональные дорожные фонды. Это значит, что их можно будет тратить только на содержание, ремонт и строительство дорог. Изменения должны поспособствовать повышению безопасности дорожного движения.