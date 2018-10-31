Губернатор поручил продумать благоустройство правого берега Суры

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел строящийся на набережной жилой комплекс и дал ряд поручений по благоустройству прилегающей территории.

Глава региона отметил, что место для строительства выбрано удачно – никто раньше не обращал внимание на эту территорию, хотя это практически центр города.

«Таких мест у нас много. Давайте вместе с городской властью, архитектурным сообществом искать подобные участки, аварийные дома, которые находятся в частной собственности и подлежат сносу, где людям некомфортно жить, и они готовы поучаствовать в расселении», - предложил он.

Также Иван Белозерцев поручил проанализировать, как можно благоустроить прилегающую территорию и подумать над дальнейшим развитием правобережья Суры на участке от Бакунинского моста до Моста дружбы.

«Надо принимать решение на перспективу, делать хороший проект, чтобы эта территория была украшением нашего города», – цитирует главу региона пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».