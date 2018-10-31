Губернатор поручил продумать благоустройство правого берега Суры

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31 октября 2018, 09:31Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев осмотрел строящийся на набережной жилой комплекс и дал ряд поручений по благоустройству прилегающей территории.
Глава региона отметил, что место для строительства выбрано удачно – никто раньше не обращал внимание на эту территорию, хотя это практически центр города.
«Таких мест у нас много. Давайте вместе с городской властью, архитектурным сообществом искать подобные участки, аварийные дома, которые находятся в частной собственности и подлежат сносу, где людям некомфортно жить, и они готовы поучаствовать в расселении», - предложил он.
Также Иван Белозерцев поручил проанализировать, как можно благоустроить прилегающую территорию и подумать над дальнейшим развитием правобережья Суры на участке от Бакунинского моста до Моста дружбы.
«Надо принимать решение на перспективу, делать хороший проект, чтобы эта территория была украшением нашего города», – цитирует главу региона пресс-центр облправительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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