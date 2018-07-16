Губернатор поручил принять меры по снижению аварийности на дорогах

Активизировать работу по предотвращению дорожно-транспортных происшествий. Такую задачу перед ответственными лицами на оперативном совещании в правительстве региона поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В субботу 14 июля недалеко от Пензы столкнулись три автомобиля. Два человека погибли, еще восемь пострадали. Всего же за последние шесть месяцев в регионе произошло свыше 700 дорожно-транспортных происшествий. Более тысячи человек получили травмы.

«Если ДТП случается на одних и тех же участках, то там необходимо принимать меры, направленные на снижение аварийности - дополнительные посты на трассе, мобильные видеокамеры, муляжи, информационные баннеры», - сказал губернатор.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил провести опрос среди водителей школьных автобусов, чтобы они помогли выявить наиболее проблемные участки дорог. Их должны отремонтировать в первую очередь. Это, по мнению главы региона, позволит снизить число дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день на территории области ведется реконструкция 52 автомобильных дорог. На некоторых объектах работы полностью завершены.

«В эксплуатацию сданы восемь объектов. У остальных - высокий процент готовности, думаю, что за июль-август мы закончим ремонт везде, кроме пары дорог», - рассказал министр строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Работа ведется и в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Сейчас в Пензе ведут ремонт 66 объектов. Мэр Виктор Кувайцев отметил, что в ближайшее время должен завершиться процесс определения собственников земельных участков в районе будущего строительства объездной дороги и путепровода на месте Бригадирского моста.

«По 13 участкам не идентифицированы собственники и правообладатели, права третьих лиц по 12 мы уже знаем, по 13 работаем», - сказал он.

Работы начнутся, как только будут урегулированы все юридические вопросы. По словам главы администрации Пензы, к строительству первой очереди, объездной дороги в районе Бригадирского моста, могут приступить до конца 2018 года.