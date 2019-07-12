Губернатор поручил помочь впавшей в кому пензячке

На личном приеме к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву обратилась женщина, дочь которой впала в кому после родов. Прогнозы врачей на будущее - крайне неопределенные.

По словам пензячки, женщине необходима реабилитация в специализированных клиниках два-три раза в год.

«Возможно, ей может помочь операция в Германии, но эта помощь платная, денег на нее у нас нет. В специализированных российских медицинских центрах нам отказано, поскольку сначала требуется привезти пациентку на осмотр, заочно решений они не принимают», - рассказала она.

Иван Белозерцев сказал, что необходимо делать все, чтобы вытащить человека из тяжелой ситуации.

«Я готов подключиться к решению этого вопроса. Давайте подготовим соответствующее письмо в Минздрав Российской Федерации. По рекомендации лечащего врача, нужно лечь в областную больницу имени Бурденко, наблюдаться, пока ищется возможность организовать реабилитацию в федеральных медицинских центрах. [...] Операцию в заграничной клинике из бюджета мы оплатить не можем, законодательство такого не позволяет. Но можно попытаться привлечь благотворительные фонды. Обязательно нужно получить заключение специалистов. Держите меня в курсе ситуации», - отметил губернатор.

Он поручил руководству областного минздрава организовать патронаж, посещение врачами пациентки на дому, обеспечить необходимыми лекарствами.

Также помощи просила другая жительница Пензы. Ее сыну нужна операция, чтобы решить проблему со слухом, глава региона выразил готовность помогать ребенку.

Кроме того, сообщает пресс-центр облправительства, к Ивану Белозерцеву приходили с вопросами восстановления храма в Чемодановке, ремонта дорог в Тамалинском и Пензенском районах, водоснабжения, улучшения жилищных условий, пишет ИА «Пенза-Пресс».