Губернатор поручил помочь пензенским производителям школьной одежды

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30 июля 2018, 19:03Общество
К началу учебного года в Пензенской области капитально отремонтируют более 30 школ. На эти цели из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей. О ходе работ говорили на оперативном совещании в областном правительстве.
К новому учебному году преобразятся 31 школа и 14 спортзалов. На капитальный ремонт учреждений из областного бюджета выделено около 200 миллионов рублей. В частности, за счет этих средств заменят кровлю и утеплят фасады зданий. Работы в большинстве учреждений находятся на заключительном этапе. Однако, как выяснилось в ходе оперативного совещания, на ряде объектов строители отстали от графика.
«Есть опасения по спортивному залу в Сосновоборском районе, но, если не успеют, образовательному процессу это не помешает, так как по учебному плану в сентябре занятия предусмотрены на улице, там оборудована уличная спортплощадка. Задержка связана с тем, что не состоялся аукцион, сейчас данная ситуация выправлена», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Также есть небольшое отставание от графика и в поступлении учебников в образовательные учреждения. Из областного бюджета на обеспечение школьников пособиями выделено свыше 100 миллионов рублей, это в разы больше, чем в 2017 году. Уже закуплено более 400 тысяч экземпляров. Остальные поступят в школы в начале сентября.
«Дети получат учебники бесплатно. На эти цели выделены областные средства. Задержка, связанная с тем, что пособия находятся в печати и их только включили в реестр, не значит, что родители сами должны искать эти учебники. Мы переживаем, так как обязаны обеспечить ребят книгами в полном объеме, и сделаем это», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В ходе оперативного совещания губернатор также поручил ответственным лицам помочь пензенским производителям школьной одежды презентовать свою продукцию. Иван Белозерцев предложил организовать специализированную выставку-продажу, чтобы пензенцы смогли приобрести для своих детей качественную форму по доступным ценам.
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