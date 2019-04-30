Губернатор поручил разработать программу по ремонту больниц

В 2019 году в Пензенской области будет построено пять новых детских садов и десять фельдшерско-акушерских пунктов, также запланировано масштабное материально-техническое переоснащение учреждений образования и здравоохранения. Итоги уходящего года и планы на будущее в ходе ежегодного отчета по результатам деятельности регионального правительства озвучил депутатам Законодательного Собрания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В 2018-м в Пензенской области отмечена положительная динамика по всем основным социально-экономическим направлениям. С этого начал свой отчет о работе регионального правительства в Законодательном Собрании Иван Белозерцев. На 20% увеличились инвестиции и, как следствие, создание дополнительных рабочих мест. Доходы региональной казны выросли на восемь миллиардов рублей, в том числе - налоговые и неналоговые поступления. Позитивная динамика достигнута и в агропромышленном комплексе.

«Объем валовой продукции в хозяйства все категорий составил 74,3 миллиардов рублей. В хозяйстве собрано 1,8 тонн зерна. При урожайности 26,7 центнера с гектара - это второе место в ПФО. Получен рекордный урожай подсолнечника, что сделало наших аграриев лидерами округа», - сказал глава региона.

«Это подтверждается реальными результатами, о которых вы сегодня сказали в докладе, это и в промышленности, и сельского хозяйства, во многих отраслях экономики. Главное, что все это по достоинству оценено президентом», - ответил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Как отметил в ходе выступления губернатор, за прошедший год в области значительно улучшилась материальная база образовательных учреждений, открыты две новые школы и один детский сад. Начато строительство пяти новых дошкольных учреждений. Удалось создать свыше 300 дополнительных мест, в том числе - в ясельных группах. Введены в строй и реконструированы ФАПы. В 2019 году продолжится масштабная работа по модернизации системы здравоохранения.

«Мы должны приводить в порядок больницы и поликлиники и не ждать поддержки федерального бюджета, она, конечно, есть по национальным проекта, но мы должны использовать региональные ресурсы», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор поручил министерству здравоохранения и региональному минфину подготовить до 1 августа программу по ремонту учреждений здравоохранения. Главное, как отметил Иван Белозерцев, качественная медицинская помощь должна стать доступнее, в том числе - жителям отдаленных населенных пунктов.