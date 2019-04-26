Губернатор поручил поддержать секцию по гребле на байдарках и каноэ

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26 апреля 2019, 19:12Спорт
В Пензе финансово поддержат секцию по гребле на байдарках и каноэ. О необходимости развития в регионе этого вида спорта зашла речь в ходе личного приема граждан. Его провел губернатор Иван Белозерцев. К главе области обратились тренеры спортивной секции.
Ольга Лосева обратилась к главе региона сразу с несколькими проблемами, но все они касались развития в регионе гребли на байдарках и каноэ. В Пензенской области этот вид спорта еще только набирает обороты. В секциях на сегодняшний день занимается около 100 воспитанников. Но чтобы добиться хороших результатов, необходимы современные лодки.
«В 2008 году приобретены лодки, сейчас в наличии - шесть байдарок, две двойки, два каноэ, плюс инвентарь. С тех пор ничего не закупалось, срок службы - где-то пять лет, а сейчас 2019 год, 11 сезон уже будут эксплуатироваться», - рассказала Ольга Лосева.
Кроме того, многие спортсмены выросли и им нужны лодки побольше. Необходим также катер для сопровождения участников состязаний. Этого требуют правила безопасности. Иван Белозерцев поручил поддержать спортсменов и изыскать в бюджете региона необходимые средства.
«Не возражаю. Создали школу в 2008 год, есть результат, значит надо поддержать. Давайте закупим», - ответил глава региона.
Иван Белозерцев пообещал помочь еще одному спортсмену. 82-летний Юрий Сараев намерен поехать в Италию на престижные соревнования ветеранов. Планируется, что туда съедутся представители из 45 европейских стран.
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