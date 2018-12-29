Губернатор поручил оснастить больницу №6 кнопками вызова медсестер

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04 января 2019, 12:23Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообщался с пациентами горбольницы №6 и выслушал их жалобы.
Так, никто из тех, с кем побеседовал глава региона, не высказывал претензий к медперсоналу, однако нарекания вызвал один из организационных моментов.
«У нас в палате несколько неходячих человек, а позвать медсестру сложно – хоть бутылкой по стене стучи. Можно ли кнопки вызова поставить?» - сказал мужчина.
Губернатор ответил, что это не только можно, а нужно сделать.
Ивану Белозерцеву сообщили, что раньше кнопки были, но после ремонта их еще не установили, хотя проектом они предусмотрены.
«Кнопки вызова в обязательном порядке надо планировать, здесь несложно провести все эти коммуникации. На это надо обратить самое пристальное внимание», - обратился он к главврачу.
Среди положительных моментов глава региона отметил отсутствие жалоб на питание и лекарства.
«В прошлом году по Пензенской области практически не было претензий по лекарственным препаратам. Жалоб стало меньше на 80-90%, но они есть. В этом году мы плюсом заложили миллиард на здравоохранение», - сказал глава региона.
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