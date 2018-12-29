Губернатор поручил оснастить больницу №6 кнопками вызова медсестер

Так, никто из тех, с кем побеседовал глава региона, не высказывал претензий к медперсоналу, однако нарекания вызвал один из организационных моментов.

«У нас в палате несколько неходячих человек, а позвать медсестру сложно – хоть бутылкой по стене стучи. Можно ли кнопки вызова поставить?» - сказал мужчина.

Губернатор ответил, что это не только можно, а нужно сделать.

Ивану Белозерцеву сообщили, что раньше кнопки были, но после ремонта их еще не установили, хотя проектом они предусмотрены.

«Кнопки вызова в обязательном порядке надо планировать, здесь несложно провести все эти коммуникации. На это надо обратить самое пристальное внимание», - обратился он к главврачу.

Среди положительных моментов глава региона отметил отсутствие жалоб на питание и лекарства.

«В прошлом году по Пензенской области практически не было претензий по лекарственным препаратам. Жалоб стало меньше на 80-90%, но они есть. В этом году мы плюсом заложили миллиард на здравоохранение», - сказал глава региона.