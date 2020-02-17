Губернатор поручил организовать в селах выездные офисы почты и банка

17 февраля 2020, 18:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 февраля на видеоконференции с главами администраций районов поручил членам кабмина проанализировать работу почты и банков в селах.
«Был с членами правительства в Тамалинском районе. Проблемы – отсутствие стационарных отделений почты и банка в небольших населенных пунктах. Особенно это касается сел, где живут 100-200 человек. Люди просят дать им возможность оплатить коммунальные услуги, снять пенсию. Это их право, им что, нужно в райцентр ехать за 30 км? Должны быть организованы выездные мобильные офисы и у почты, и у банка. С руководством мы договорились об этом.
Правительство прошу, министров - проанализируйте этот участок работы. Прошу в течение трех дней разобраться в ситуации курирующим замам, министрам. Нужно проанализировать, как у нас руководители почты посещают районы, проводят ли приемы и где. Когда тебе человек смотрит в глаза, тогда по-другому думается. У руководителей появляется желание найти правильное решение», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Ранее на совещании он также призвал глав администраций внимательнее отнестись к уборке улиц и борьбе с гололедом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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