Губернатор поручил организовать в селах выездные офисы почты и банка

«Был с членами правительства в Тамалинском районе. Проблемы – отсутствие стационарных отделений почты и банка в небольших населенных пунктах. Особенно это касается сел, где живут 100-200 человек. Люди просят дать им возможность оплатить коммунальные услуги, снять пенсию. Это их право, им что, нужно в райцентр ехать за 30 км? Должны быть организованы выездные мобильные офисы и у почты, и у банка. С руководством мы договорились об этом.

Правительство прошу, министров - проанализируйте этот участок работы. Прошу в течение трех дней разобраться в ситуации курирующим замам, министрам. Нужно проанализировать, как у нас руководители почты посещают районы, проводят ли приемы и где. Когда тебе человек смотрит в глаза, тогда по-другому думается. У руководителей появляется желание найти правильное решение», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее на совещании он также призвал глав администраций внимательнее отнестись к уборке улиц и борьбе с гололедом, пишет ИА «Пенза-Пресс».