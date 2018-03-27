Губернатор поручил подготовить Пензенскую область к паводку

Для некоторых жителей Пензы половодье уже началось. На улицах образовались огромные лужи, так что в буквальном смысле слова, ни проехать ни пройти.

Для Татьяны Ивановны ежегодно начало весны выдается беспокойным. Как только становится теплее, на улице Ростовской возле ее дома образуется искусственный водоем, жидкость из которого постепенно начинает поступать в дом. Всевозможные средства защиты не справляются.

«Ливневки здесь раньше не было, только труба проходила через овраг. Сейчас там дома построили, дорогу подняли. Все снег чистят, сугробы кругом, воде идти некуда, она и с той, и с другой стороны течет сюда», - рассказала Татьяна Потапова.

Спасение - это откачка воды. На помощь пензенцам пришли специалисты «Пензадормоста». Чтоб убрать огромную лужу, нужно затратить почти весь день.

«Выезжаем с утра и до победного, откачиваем, пока вода не кончится», - сказал слесарь МУП «Пензадормост» Игорь Романов.

Путь до дома для местных жителей сейчас напоминает полосу препятствий. Им необходимо выбирать, где пройти, чтобы не промочить ноги, а некоторые улицы и вовсе превратились в настоящие болота. Коммунальщики старательно борются со сложившейся ситуацией, вывезли уже около 5000 кубометров снега и активно приступили к промывке ливневки.

«В настоящее время прочищено порядка шести километров ливневых сетей, пробито 308 единиц колодцев, решеток и ведется откачка воды с проблемных участков, где ливневка отсутствует», - отметил и.о. директора департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев.

В ближайшие несколько дней повысится температура воздуха, а значит, ситуация может стать гораздо более тревожной. Губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в областном правительстве поручил активизировать подготовку к возможному паводку.

«Необходимо уже сейчас принять меры, заготовить технику, людей, подготовить материальные средства, песок, мешки. Сделать все для того, чтобы мы могли организовать проведение противопаводковых мероприятий», - сказал Иван Белозерцев.

Кроме того, необходимо определить зоны возможных подтоплений в населенных пунктах. Некоторые районы области и отдельные части Пензы находятся в зоне риска. Им коммунальные и экстренные службы уделяют особое внимание.