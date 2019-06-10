10 июня 2019, 11:02Бизнесновости

Губернатор поручил оценить урон от засухи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 июня на оперативном совещании в правительстве попросил главу регионального минсельхоза Андрея Бурлакова оценить урон, нанесенный засушливой погодой.

«Условий для засухи нет, посевы выглядят неплохо, в конце недели обещают похолодание и осадки», - ответил министр.

«Часть региона страдает от засухи - с 5 мая осадков нет. Министерство встряхните, проверьте ситуацию по районам. Где произошла гибель посевов, рассматривайте возможность выплаты компенсации фермерам за потерянный урожай.

Я разговариваю с растениеводами, а вы нет, судя по докладу. Люди должны чувствовать поддержку, не надо уходить в сторону», - сказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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