Губернатор поручил оценить урон от засухи

«Условий для засухи нет, посевы выглядят неплохо, в конце недели обещают похолодание и осадки», - ответил министр.

«Часть региона страдает от засухи - с 5 мая осадков нет. Министерство встряхните, проверьте ситуацию по районам. Где произошла гибель посевов, рассматривайте возможность выплаты компенсации фермерам за потерянный урожай.

Я разговариваю с растениеводами, а вы нет, судя по докладу. Люди должны чувствовать поддержку, не надо уходить в сторону», - сказал глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».