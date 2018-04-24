Губернатор поручил найти способ не отключать летом горячую воду

В Пензе представители власти, управляющих компаний, коммунальных служб и общественных организаций на масштабном форуме обсудили пути решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Встреча в таком расширенном составе прошла в регионе уже в третий раз.

Коммунальщиков призывают использовать светодиодные лампы. По задумке разработчиков, их световые приборы в будущем должны заменить более энергозатратные лампы накаливания.

«Технологии совсем другие, вместо обычных лампочек - светодиоды, которые потребляют меньше энергии. Плюс отсутствует конденсат, все идет напрямую, без каких-либо потерь», - рассказал сотрудник группы компаний «Росоператор» Сергей Яковлев.

Современное уличное освещение установлено в Шемышейском, Бессоновском и Неверкинском районах. Губернатор предложил распространить пилотный проект на весь регион.

Ознакомившись с достижениями в области жилищно-коммунального хозяйства, глава региона, уже выступая на пленарном заседании в рамках областного форума «ЖКХ - 2018. Проблемы и пути решения», призывал собравшихся активнее внедрять современные технологии. Прежде всего, нужно применять инновационные подходы по благоустройству территорий.

«Должны использоваться самые современные и качественные материалы, чтобы тротуарная плитка была везде, где необходимо», - сказал губернатор.

Губернатор заявил, что готов в 2019 году увеличить в два раза финансирование работ по ремонту дорог. Для этого уже сейчас главам муниципальных образований необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Следует работать и над улучшением качества предоставляемых услуг населению. В частности, не отключать горячую воду во время летнего планового ремонта.

«Ремонтируя сети, в идеальном варианте, мы должны делать обвод, чтобы у людей была горячая вода. Эта проблема существует не только в областном центре, но и в других муниципальных образованиях. Мы должны искать технические решения», - добавил Иван Белозерцев.

Проблем в ЖКХ по-прежнему немало, сошлись во мнении участники форума. Губернатор озвучил задачи, которые необходимо решить в ближайшее время. Иван Белозерцев призвал работать над созданием комфортной среды для проживания и навести порядок в работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.