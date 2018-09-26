Губернатор призвал начать внедрение новой системы маркировки лекарств

В правительстве Пензенской области состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Одной из рассмотренных тем стала система маркировки медикаментов.

С ее помощью каждый житель Пензы сможет проверить подлинность лекарства прямо в аптеке. Для этого необходимо установить мобильное приложение. Каждая упаковка будет иметь свой уникальный код. Благодаря этому можно будет проследить, какая компания и в каком количестве выпустила определенный вид лекарства. Полный переход на новую систему маркировки произойдет в 2020 году. На это потребуется около трех с половиной миллионов рублей. Глава региона Иван Белозерцев призвал начать активно внедрять систему в аптечные сети и больницы уже сейчас.

«Вы должны общаться с их представителями. Приглашать хотя бы раз в полгода собственников аптечной системы с участием минздрава, правительства Пензенской области, проводить занятия и решать вопросы», - сказал он.

Тестирование новой системы маркировки начнется уже в ближайшее время. В нем примут участие две аптечных сети города, а также онкологический диспансер.