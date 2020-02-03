Губернатор поручил министрам оперативнее реагировать на обращения в соцсетях

На совещании в правительстве Пензенской области 3 февраля обсудили вопрос ведения чиновниками страничек в соцсетях.

Губернатор Иван Белозерцев сообщил, что пензенцы стали чаще обращаться к нему через социальные сети. Ежедневно главе региона приходит порядка 50-70 обращений.

«Людей волнуют, в основном, житейские проблемы: очистка улиц от снега, водоснабжение, освещение. Все это полномочия муниципалитетов, но руководство далеко не всех муниципальных образований оперативно реагирует на поставленные гражданами вопросы, не общается с представителями активной общественности. Люди предъявляют претензии обоснованно. Задача ответственных за решение вопроса лиц – выслушать их и помочь. Президент РФ Владимир Владимирович Путин указывал на недопустимость проявления хамства со стороны чиновников», - подчеркнул губернатор.

Иван Белозерцев потребовал от руководителей всех министерств и ведомств региона оперативнее реагировать на обращения граждан, сообщает пресс-центр облправительства.

Глава региона также зачитал несколько жалоб, которые поступили ему в соцсетях. Так, одно из обращений было от жительницы села Кижеватово, женщина сообщила о перебоях с водоснабжением. Житель области пожаловался губернатору на плохую очистку дороги в Пачелмском районе, а пензенец рассказал об испорченной лыжне на стадионе «Снежинка», пишет ИА «Пенза-Пресс».