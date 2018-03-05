Губернатор поручил эффективнее использовать объекты спорта и культуры

В Пензенской области проанализируют, как можно эффективнее использовать спортивные и культурные объекты. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании 5 марта.

«Ни один спортивный объект в Пензенской области себя не окупает. Давайте абстрагироваться от привычной системы и думать, как мы можем активизировать работу по привлечению средств, как сделать так, чтобы спортобъекты, дома культуры, ККЗ, театр зарабатывали как можно больше. Я не говорю поднимать плату за посещение, надо проанализировать ситуацию с точки зрения эффективности, подумать, какие услуги могут предоставить. Если бы это были частные предприятия, давно бы работали в полтора раза эффективнее», - возмутился глава региона.

В частности, Иван Белозерцев обратил внимание на нерациональное использование уже имеющихся площадей. По его словам, широкие коридоры «Дизель-Арены» можно было бы использовать для занятий настольным теннисом.

Также глава региона рекомендовал не ждать выделения бюджетных средств на строительство спортобъектов, а привлекать инвесторов.

«У нас много самодостаточных людей, которые могут свои средства инвестировать в строительство спортивных и культурных объектов. Надо только им предлагать, выделять участки», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».