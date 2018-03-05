Губернатор поручил эффективнее использовать объекты спорта и культуры

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 марта 2018, 16:07Общество
В Пензенской области проанализируют, как можно эффективнее использовать спортивные и культурные объекты. Такое поручение дал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании 5 марта.
«Ни один спортивный объект в Пензенской области себя не окупает. Давайте абстрагироваться от привычной системы и думать, как мы можем активизировать работу по привлечению средств, как сделать так, чтобы спортобъекты, дома культуры, ККЗ, театр зарабатывали как можно больше. Я не говорю поднимать плату за посещение, надо проанализировать ситуацию с точки зрения эффективности, подумать, какие услуги могут предоставить. Если бы это были частные предприятия, давно бы работали в полтора раза эффективнее», - возмутился глава региона.
В частности, Иван Белозерцев обратил внимание на нерациональное использование уже имеющихся площадей. По его словам, широкие коридоры «Дизель-Арены» можно было бы использовать для занятий настольным теннисом.
Также глава региона рекомендовал не ждать выделения бюджетных средств на строительство спортобъектов, а привлекать инвесторов.
«У нас много самодостаточных людей, которые могут свои средства инвестировать в строительство спортивных и культурных объектов. Надо только им предлагать, выделять участки», - подчеркнул он, пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 марта 2018, 10:33Дом в Терновке тушили 18 огнеборцев
06 марта 2018, 10:02Пензенцев озадачил автомобиль на тротуаре
06 марта 2018, 09:32Пензенец просит установить светофор на ул. Калинина
05 марта 2018, 19:53В Пензенской области 25 выпускникам будут доплачивать по 20 тыс руб
05 марта 2018, 19:48Кузнецкий экс-чиновник дал достойный отпор Джеффу Монсону
05 марта 2018, 19:46В Пензе открылась студия дизайна «Вектор»
05 марта 2018, 19:41В Пензе определили чемпиона России по настольному теннису
05 марта 2018, 19:38В Пензе открылся теннисный клуб, не имеющий аналогов в регионе