Губернатор поручил доработать организацию праздника на Золотаревском городище

В Пензенской области будет создан проектный офис по развитию территории Золотаревского городища. Такое поручение отдал губернатор Иван Белозерцев во время одноименного всероссийского историко-культурного фестиваля. Посмотреть на место, где сражались и так и не покорились монголо-татарам жители древней крепости, приезжают люди, как из Пензенской области, так и из других российских регионов.

Гостей культурно-исторического форума «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+) встречали представители народности, виновной в гибели древнего поселения. В середине XIII века крепость, осажденная войском хана Батыя, полностью погибла в огне. На сегодняшний день, по мнению археологов, поднята наружу только сотая ее часть. Каждый год пензенские историки находят что-то новое.

«В этом году мы вели раскопки вблизи крепостного вала, нашли останки воинов. Дело в том, что городище погибло в 1237 году от монгольского нашествия, и вот здесь были обнаружены следы этого сражения в виде отрубленных голов, сломанных рук и ног», - рассказал археолог, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

До прихода монголо-татар все было иначе. В VIII-XIII веках, город находился на перекрестке мировых торговых путей и в нем процветали ремесла и торговля.

«Ремесло и инфраструктура были достаточно развиты для того времени. Сюда приглашали мастеров из Византии, чтобы они делились своим опытом», - сказала экскурсовод Маргарита Конкина.

Гости фестиваля познакомились с уникальным памятником истории и культурой средневекового города. И взрослые, и дети увлеченно рассматривали археологические находки, одежды средневековых жителей, пробовали свои силы в стрельбе из лука, приценялись к сувенирам, которых было на развернувшейся рыночной площади предостаточно: гончарная продукция, свистульки, украшения и даже оружие, правда, для детей.

В ходе ознакомительной экскурсии губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по развитию территории Золотаревского городища. В первую очередь, необходимо сделать парковку, дорогу и детскую игровую площадку.

«Надо финансировать, привести все в порядок, подумать, что можно сделать. Для начала нужно понять, что именно хотим здесь видеть, чтобы это было интересно, поучительно, не забывая об исторической достоверности, чтобы у людей, детей было желание сюда приехать», - сказал он.

На создание проектного офиса отведено пять лет. Глава региона поручил обеспечить финансирование проекта с привлечением внебюджетных источников, а также организовать проведение мастер-классов по обучению древним ремеслам.

Кульминацией фестиваля стал праздничный концерт. На сцене выступили клубы исторической реконструкции и фольклорные коллективы области.