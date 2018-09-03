Губернатор поручил доработать организацию праздника на Золотаревском городище

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 сентября 2018, 19:28Культура
В Пензенской области будет создан проектный офис по развитию территории Золотаревского городища. Такое поручение отдал губернатор Иван Белозерцев во время одноименного всероссийского историко-культурного фестиваля. Посмотреть на место, где сражались и так и не покорились монголо-татарам жители древней крепости, приезжают люди, как из Пензенской области, так и из других российских регионов.
Гостей культурно-исторического форума «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций» (0+) встречали представители народности, виновной в гибели древнего поселения. В середине XIII века крепость, осажденная войском хана Батыя, полностью погибла в огне. На сегодняшний день, по мнению археологов, поднята наружу только сотая ее часть. Каждый год пензенские историки находят что-то новое.
«В этом году мы вели раскопки вблизи крепостного вала, нашли останки воинов. Дело в том, что городище погибло в 1237 году от монгольского нашествия, и вот здесь были обнаружены следы этого сражения в виде отрубленных голов, сломанных рук и ног», - рассказал археолог, доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.
До прихода монголо-татар все было иначе. В VIII-XIII веках, город находился на перекрестке мировых торговых путей и в нем процветали ремесла и торговля.
«Ремесло и инфраструктура были достаточно развиты для того времени. Сюда приглашали мастеров из Византии, чтобы они делились своим опытом», - сказала экскурсовод Маргарита Конкина.
Гости фестиваля познакомились с уникальным памятником истории и культурой средневекового города. И взрослые, и дети увлеченно рассматривали археологические находки, одежды средневековых жителей, пробовали свои силы в стрельбе из лука, приценялись к сувенирам, которых было на развернувшейся рыночной площади предостаточно: гончарная продукция, свистульки, украшения и даже оружие, правда, для детей.
В ходе ознакомительной экскурсии губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил создать проектный офис по развитию территории Золотаревского городища. В первую очередь, необходимо сделать парковку, дорогу и детскую игровую площадку.
«Надо финансировать, привести все в порядок, подумать, что можно сделать. Для начала нужно понять, что именно хотим здесь видеть, чтобы это было интересно, поучительно, не забывая об исторической достоверности, чтобы у людей, детей было желание сюда приехать», - сказал он.
На создание проектного офиса отведено пять лет. Глава региона поручил обеспечить финансирование проекта с привлечением внебюджетных источников, а также организовать проведение мастер-классов по обучению древним ремеслам.
Кульминацией фестиваля стал праздничный концерт. На сцене выступили клубы исторической реконструкции и фольклорные коллективы области.
03 сентября 2018, 19:36В Пензе состоялась премьера спектакля «Юконский ворон»
03 сентября 2018, 19:31В Пензе читали «Телесемь» первыми увидели обновленную «Гранту»
03 сентября 2018, 19:28Губернатор поручил доработать организацию праздника на Золотаревском городище
03 сентября 2018, 19:23В Верхнем Ломове открыли корпус новой школы
03 сентября 2018, 19:16На Бакунинский мост из федерального бюджета могут выделить 1,4 млрд руб
03 сентября 2018, 19:09В Пензе прошла презентация спортшкол
03 сентября 2018, 19:06Новой школе на Шуисте подарили мобильный компьютерный класс
03 сентября 2018, 19:02В пензенские «Буртасы» приехали гимнасты из ЮАР, Египта и Алжира