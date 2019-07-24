Губернатор пообещал пенсионеркам из Шемышейки провести отопление в ФАП

Крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию зелени и салатов, строительная площадка будущей птицефабрики и районный дом культуры. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Шемышейский район. Также глава региона провел прием граждан, на котором жители рассказали ему о проблеме с местным ФАПом.

Царство вечного лета - так про свою работу говорят сотрудники тепличного комплекса, расположенного в Шемышейском районе. Там на площади 5000 квадратных метров выращивается 25 видов салата и зелени.

Общая производительность - 7000 кустов. Валовый сбор за 2018 год составил 224 тонны, за шесть месяцев 2019-го - 159, планируем выйти на 400», - рассказала технолог крестьянско-фермерского хозяйства Людмила Атюшева.



Предприятие появилось в 2014 году, тогда трудилось всего четыре человека. Сейчас там создано 35 рабочих мест. Вся продукция реализуется в торговых сетях Пензенской области и в соседних регионах. В 2019 году в хозяйстве приступили к постройке двух новых теплиц. В ходе осмотра комплекса губернатор Иван Белозерцев поручил министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову поддержать предприятие.

«Душа радуется. У вас создаются дополнительные рабочие места и очень хорошая продукция. Я тоже ее приобретаю», - сказал глава регион.

Далее Иван Белозерцев заехал на строительную площадку близ села Колдаис. В 2021 году там должна заработать ферма по подращиванию и откорму индейки с инкубатором.

«К строительству запланировано 32 птичника. Если в целом посмотреть на рынок индейки по России, этот проект я считаю востребованным. Производственная мощность - 15 тысяч тонн мяса в год», - рассказал генеральный директор сельскохозяйственного предприятия Алексей Ососков.

Общий объем инвестиций в проект составит около трех с половиной миллиардов рублей. На данный момент построена дорога, подготовлены пять корпусов площадки подращивания индейки. Завершается строительство еще трех. Все они будут оснащены автоматическими линиями кормления, поения и климат-контроля.

В дальнейших планах инвестора - приобретение земли для развития кормовой базы, строительство элеватора, комбикормового и маслобойного заводов. По словам главы региона, предприятие может получить право на вхождение в федеральную программу по субсидированию процентной ставки на реализацию новых инвестиционных проектов.

«Ваша компания будет включена в федеральную программу, чтобы вы имели возможность взять кредит на реализацию проекта от 1% до 5%», - сказал губернатор.

В ходе рабочей поездки Иван Белозерцев осмотрел здание Шемышейского районного дома культуры. В 2018 году по губернаторской программе учреждение было капитально отремонтировано на условиях софинансирования из регионального и муниципального бюджетов.

«По этой программе отремонтировали отопление, установили пластиковые окна. В 2019 году закупили цветовое и музыкальное оборудование. В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» провели капитальный ремонт всего здания», - рассказала директор дома культуры Елена Никишина.

Далее Иван Белозерцев провел прием граждан. Так, жители села Наумкино пожаловались, что в деревне второй год не работает ФАП, хотя в здании сделали ремонт. Как оказалось, в помещении - печное отопление, и врач придет туда работать, если проведут газ. Стоимость работ составляет 350 тысяч рублей. Глава региона пообещал пенсионеркам, что к холодному времени года ФАП уже будет действовать. Он поручил министерству здравоохранения области организовать работу специалиста уже сейчас.

«Мы должны провести отопление в ФАП. В том числе - там должна быть горячая вода. Беру это на контроль, обязательно это сделаем», - сказал Иван Белозерцев.

Также жители района обращались с вопросами приобретения в собственность рыбоводческого участка, переезда из аварийного жилья и предоставления земли.