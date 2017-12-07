07 декабря 2017, 19:53Общество Губернатор пообщался с пензенскими журналистами в неформальной обстановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев впервые дал неформальное интервью. Рассказал о своей семье, увлечениях, жизненных принципах, о том, какие подарки любит получать и даже прочитал несколько стихотворений.

Неформальное интервью с губернатором журналисты региональных телеканалов начали не с вопросов, а с поздравления. Пензенскую область отметили на федеральном уровне за успешную реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги». Только в Пензе было отремонтировано 800 тысяч квадратных метров дорожного полотна - от аэропорта до федеральной трассы М-5 «Урал». Губернатор отметил, что эта заслуга - результат слаженной командной работы органов власти различных уровней.

«Я очень благодарен и хочу сказать, что мы будем делать все для того, чтобы в 2018 году в рамках этого проекта сделать еще больше качественных дорог в Пензенской области», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Глава региона отметил, что если при реализации федерального проекта чиновники сработали на высокую оценку, то нередко, когда речь идет об адресной помощи, до многих руководителей не так-то просто достучаться. Практически в ходе каждого личного приема к Ивану Белозерцеву люди обращаются с проблемами, в решении которых местные власти либо отказали, либо сослались на другие ведомства. Такого быть не должно - резюмировал глава региона.

«Почему человек едет к губернатору с вопросом? От безысходности. Если гражданин обращается к чиновнику с какой-то проблемой, а он говорит: «Это не мое, я за это не отвечаю». Я таких чиновников наказываю», - пояснил губернатор.

«Вы часто бываете в других регионах и странах. Есть ли чему им поучиться у нас, и чем уникальны жители Пензенской области?» - спросил корреспондент телеканала «Экспресс» Александр Маркеев.

«Наши земляки отличаются доброжелательностью, гостеприимством и мы можем перенимать все лучшее что есть в других регионах РФ и за рубежом в том числе. Люди очень достойные», - ответил Иван Белозерцев.

Несмотря на статус «неформального», избежать рабочих вопросов в интервью с губернатором не удалось. И все же в общении преобладали вопросы личного характера. К примеру, Иван Белозерцев рассказал, что за его имиджем следит не профессиональный стилист, а супруга. Или одним из самых памятных новогодних подарков в детском возрасте для него стал кулек сладостей. Когда спросили, кто его любимый писатель, губернатор процитировал одно из произведений поэта-современника Андрея Дементьева.

«Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, с этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось да надежды, как птицы, парили в душе», - прочитал губернатор.



Встреча главы региона с прессой в таком формате состоялась впервые и длилась около двух часов. За это время Иван Белозерцев ответил на 20 вопросов.

Телеверсию неформального интервью губернатора смотрите в эфире телеканала «Экспресс» 10 декабря в 16.00.

Общество

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