Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом

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21 декабря 2018, 19:06Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан. Он прошел в общественной приемной президента Российской Федерации, которая находится в здании администрации Железнодорожного района. В приеме граждан также участвовали руководители региональных министерств и ведомств.
Студентка Пензенского государственного технологического университета Наталья Каптелова оказалась в тяжелой жизненной ситуации. В 2018 году в пожаре погибла мать девушки, от которой она унаследовала почти стотысячный долг за коммунальные услуги. Она гасит его, как может: за счет стипендии и пенсии по потере кормильца. Она попросила губернатора посодействовать в решении проблемы, но, как выяснилось, с ней в городской администрации уже знакомы. Ей пообещали не выставлять пени и увеличили срок погашения задолженности.
«Проблема в том, что она должна прийти в МУП и заключить договор о реструктуризации, чтобы решение суда вступило в силу, и разгрузить процесс по времени», - прокомментировал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
Также к губернатору обратились жители села Никифоровка Пензенского района. Они рассказали о том, что в их населенном пункте до сих пор нет газа. Для того, чтобы газифицировать село, требуется более семи миллионов рублей.
«Посмотрим, попробуем сделать это в 2020 году. Но с перспективой, что люди из города будут покупать там жилье. Другого пути нет», - ответил Иван Белозерцев.
Всего на личный прием граждан к губернатору обратились 15 человек с вопросами, касающимися ремонта дорог, расширения границ земельного участка и помощи в развитии спорта инвалидов.
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