Губернатор помог многодетной сердобчанке получить компенсацию

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27 ноября 2019, 14:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей региона. За помощью к нему на прием пришла мать пятерых детей.
Жительница Сердобска рассказала главе региона о том, что ее семья живет в частном доме площадью 59 кв. м. Многодетная мать подала документы в администрацию района, чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-центр облправительства.
«Найдите возможность оказать этой женщине максимальное содействие, никаких проволочек здесь быть не может. В помощи многодетным семьям никто отказывать не должен», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Помимо этого губернатор поручил найти деньги для того, чтобы помочь женщине провести в дом водопровод, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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