Губернатор помог многодетной сердобчанке получить компенсацию

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ответил на вопросы жителей региона. За помощью к нему на прием пришла мать пятерых детей.

Жительница Сердобска рассказала главе региона о том, что ее семья живет в частном доме площадью 59 кв. м. Многодетная мать подала документы в администрацию района, чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий в 500 тысяч рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Найдите возможность оказать этой женщине максимальное содействие, никаких проволочек здесь быть не может. В помощи многодетным семьям никто отказывать не должен», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Помимо этого губернатор поручил найти деньги для того, чтобы помочь женщине провести в дом водопровод, пишет ИА «Пенза-Пресс».