01 ноября 2017, 19:03Общество Производство мокшанских гербер будет самым масштабным в стране Мокшанский район может гордиться теперь не только своими розами, но и герберами. Здесь приступили к реализации нового агропроекта, аналогов которому пока в России нет. От цветоводов не отстают и сельхозпереработчки. В Мокшане планируют увеличить в четыре раза мощности молочного комбината. Масштабы преобразований в ходе своей рабочей поездки в район оценил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В Пензенской области теперь будут не только свои розы, но и свои герберы. Сейчас на мокшанском тепличном комплексе осваивают новую голландскую технологию. Эту рассаду привезли неделю назад. Из нее к декабрю вырастут цветы, которые попадут на прилавки пензенских магазинов. Масштабы производства герберы, по оценкам специалистов, будут самыми большими в стране.

В основном все герберы в нашей стране, как и большинство цветочной продукции - это импортный товар, поэтому отечественным производителям есть куда развиваться. Тем более, выращивать герберы не сложнее, чем розы.

«Гербера менее капризна, нежели роза. Если для оптимальной досветки розария требуется 10-12 тысяч люкс, некоторые производства используют даже 16-20 тысяч, то для выращивания герберы достаточно 6-7 тысяч люкс», - пояснил исполнительный директор предприятия по выращиванию цветов Ашот Атабеков.

Изменения в работе мокшанского тепличного комбината начались с появлением в 2016 году нового собственника. До этого производство простаивало почти год. Сейчас здесь провели модернизацию производства и увеличили зарплату работникам.

Из мокшанских теплиц губернатор отправился на местный молочный комбинат. Предприятие, открывшееся в 2009 году, за время своей работы смогло увеличить ассортимент продукции до 30 видов. Ряженку, кефир, сметану поставляют в 3000 торговых точках Пензы, Москвы, Рязани и Тамбова. В ближайшее время комбинат планирует увеличить свои мощности в несколько раз. Начальник производства посетовал, что дальнейшему расширению может помешать проблема дефицита сырья.

Иван Белозерцев смог пообщаться с работниками молочного комбината. Технолог Светлана Башкирова заверила, что продукция предприятия отличается высоким качеством и отменным вкусом, иначе она бы просто не выдержала конкуренции.

«Я узнал, что за два года собственник изыскал денежные средства на развитие. Вы расширяете объемы производства, закупаете новые линии и увеличиваете объем выпускаемой продукции и географию ее реализации», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Рабочая поездка главы региона в район завершилась приемом граждан по личным вопросам. Как оказалось, больше всего местных жителей беспокоит состояние дорог, в частности в самом Мокшане и в районе Начаевки. Сельчане пожаловались, на некачественно проведенный ремонт.

Кроме того, жители Мокшана пожаловались на плохую воду на улицах Студенческая и Засечная. По словам специалистов, проблему можно решить, если пробурить новую скважину. Все озвученных вопросы глава региона взял под особый контроль.

Общество

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