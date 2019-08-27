27 августа 2019, 16:04Культура

Губернатор показал президенту федерации тенниса пензенскую картинную галерею

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 27 августа показал президенту федерации тенниса России Шамилю Тарпишеву областную картинную галерею. Гость приехал в регион на международный теннисный турнир, который стартует в спорткомплексе «Семейный».

«На международный теннисный турнир приехал Шамиль Тарпищев. Посетили Пензенскую картинную галерею - один из старейших и крупнейших региональных художественных музеев России, где собрана коллекция русского и зарубежного искусства, свыше 14 тыс. работ. Среди них - Шишкин, Айвазовский, Репин», - написал Иван Белозерцев в Twitter.

Напомним, Пенза принимает женский международный турнир ITF «Penza Cup 2019» (0+). Он будет проходить с 26 августа по 1 сентября. На него заявилось более 100 участниц из шести стран: России, Турции,Сербии, Украины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины. Соревнования такого уровня проходят в Пензе впервые за много лет.

В те же сроки на кортах СК «Семейный» состоится еще и международный детский турнир Junior Penza Cup (0+), который проходит под эгидой Tennis Europe (Европейской федерации тенниса). В нем примут участие 64 юных спортсмена, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот https://twitter.com/BelozercevIA/status/1166291808466419717/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fbelozercevia

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