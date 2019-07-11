Губернатор поделился видео восстановления танка Т-34

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11 июля 2019, 12:34Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев опубликовал в Сети ролик, посвященный восстановлению легендарного танка Т-34.
«Наш Т-34. Мастера с разных предприятий Пензенской области начали работу по восстановлению танка. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне он будет восстановлен», - отметил он.
Напомним, танк, который почти 40 лет стоял возле краеведческого музея, доставили на литейно-механический завод в начале июля. Насколько сильно отразились десятилетия простоя техники, инженерам только предстоит оценить. В 81-м году, когда его довезли в Пензу, он уже был в потрепанном состоянии, но к постаменту добрался своим ходом, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Наш Т-34. Мастера с разных предприятий Пензенской области начали работу по восстановлению танка. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне он будет восстановлен. pic.twitter.com/WHsHSsLBZu— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 10 июля 2019 г.
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