Губернатор поделился историей Героя Сурского края Василия Глазунова

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края.

Очередной пост главы региона был посвящен дважды Герою Советского Союза, первому командующему Воздушно-десантными войсками Василию Глазунову.

«Именно под его руководством в 1942 году была проведена воздушно-десантная операция - в тыл врага десантировали 15тысяч бойцов», - написал Иван Белозерцев.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы

Сурский край-Родина ещё одного дважды Героя Советского Союза -Василия Глазунова, первого командующего Воздушно-десантными войсками. Именно под его руководством в 1942 проведена воздушно-десантная операция-в тыл врага было десантировано 15тыс.бойцов pic.twitter.com/4j5PIJUu9B — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 13, 2020

Напомним, губернатор в январе сообщил в своем Twitter-аккаунте о запуске проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к Ивану Белозерцеву, поделившись историями своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».