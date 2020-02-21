Губернатор поделился историей Героя Сурского края Николая Дьяконова

21 февраля 2020, 13:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края. Очередной пост главы региона был посвящен наводчику ручного пулемета 415 стрелкового полка Николаю Максимовичу Дьяконову.
«В 1944 подразделение Дьяконова 15 раз подвергалось контратаке врага, пытавшегося прорваться из окружения у с.Березувка. В тех боях он уничтожил более 200 солдат и офицеров, задержав врага до подхода наших», - написал Иван Белозерцев.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай Дьяконов, Герой Советского Союза. В 1944 подразделение Дьяконова 15 раз подвергалось контратаке врага, пытавшегося прорваться из окружения у с.Березувка. В тех боях он уничтожил более 200 солдат и офицеров, задержав врага до подхода наших. pic.twitter.com/ZczqtEwie8— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 21, 2020
Напомним, в январе глава региона сообщил в своем Twitter-аккаунте о запуске проекта (0+), в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к Ивану Белозерцеву, поделившись историями своих предков, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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