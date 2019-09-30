Губернатор поблагодарил врача, которая со сломанным плечом спасла пациента

«Я совершенно случайно узнал о вашем поступке, искренне захотелось с вами встретиться, сказать огромное спасибо. Потому, что это пример для подражания. Благодарю вас за добросовестную работу и поступок, какой нечасто встретишь в наши дни. Важно, чтобы молодежь училась на вашем примере, чтобы молодые люди, которые сегодня приходят работать в разные сферы деятельности, также достойно исполняли свой служебный долг», - подчеркнул губернатор.

Нина Крикунова отметила, что не думала в тот момент ни о каком поступке, а просто выполняла свой долг.

«Это моя обязанность – помогать больным людям. Я человек из прошлого века, нас учили по-другому», - призналась врач скорой медпомощи.

Как сообщили в пресс-центре регионального правительства, Иван Белозерцев и Нина Крикунова затронули тему подготовки молодых кадров, адаптации начинающих специалистов, делающих первые шаги на трудовом пути.

«Если человек приходит по призванию, он сразу вживается в дело, ему не надо долго объяснять, он все ловит на лету. А есть, к сожалению, такие медсестры, за которыми приходится присматривать, как они собираются в «вену капать» и какое лекарство в шприц набирают», - поделилась медик.

Иван Белозерцев отметил важность развития системы наставничества. Вручил медику благодарственное письмо, памятный подарок и цветы.

Напомним, Нина Крикунова направлялась на место вызова к больному на улице Сумской. По дороге медика сбил грузовик. В результате врач получила перелом в области плеча. Однако приняла решение, даже будучи травмированной, оказать помощь ожидавшему ее пациенту, который благодаря этому остался жить, пишет ИА «Пенза-Пресс».