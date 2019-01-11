Губернатор поблагодарил сотрудников прокуратуры за работу

Почти три века - на страже интересов государства и жителей страны. С годами правозащитная роль прокураты становится только актуальнее. Сегодня практически все ключевые сферы общества находятся в поле зрения ведомства. Растет число обращений граждан. Только за 2018 год было рассмотрено около 29 тысяч заявлений от жителей области.

«Благодаря вмешательству прокуроров выплачено почти 119 миллионов рублей, гражданам возвращено более 350 тысяч платежей, незаконно начисленных за услуги ЖКХ. Принятыми мерами удалось добиться обеспечения инвалидов лекарственными средствами», - сказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

Как было отмечено в ходе торжественной церемонии, посвященной 297-летию образования органов прокуратуры России, прошедший год для надзорного ведомства оказался плодотворным и насыщенным событиями. Самым результативным направлением, по мнению губернатор Пензенской области Ивана Белозерцева, стало создание механизма по решению проблем обманутых дольщиков. В короткие сроки удалось разработать и принять необходимые правовые документы, позволяющие обеспечить условия для завершения строительства домов.

«Благодарю вас за работу, надеюсь, что мы будем работать и взаимодействовать еще эффективнее в новом году. Существует очень острая проблема - обманутые вкладчики, она есть и в Пензенской области, и в других регионах, нам надо активизировать работу по ней», - призвал глава региона.

В преддверии торжественной даты за добросовестное исполнение служебных обязанностей 24 сотрудника регионального ведомства и три ветерана были поощрены приказом генерального прокурора страны, свыше 70 работников отмечены наградами приказом прокурора области.