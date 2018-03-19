Губернатор поблагодарил пензенцев за активность на выборах

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19 марта 2018, 17:39Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с выборами президента России, которые прошли 18 марта.
«Уважаемые жители Пензенской области! 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. Я благодарю каждого из вас, кто пришел на избирательный участок, кто отдал голос за своего президента.
Пензенский регион сегодня является одним из лучших в Российской Федерации по активности избирателей на выборах президента, я выражаю уверенность в том, что жители региона вместе с избранным президентом сделают все, чтобы Россия развивалась, развивалась наша область, улучшалось социально-экономическое состояние, и жизнь людей становилась лучше», - говорится в обращении.
Губернатор подчеркнул, что выборы прошли в атмосфере полной открытости с полным соблюдением законодательства, а их легитимность не подвергается сомнению.
Напомним, явка избирателей в Пензенской области составила 73,75%. Владимир Путин набрал 79,98%, Павел Грудинин — 9,98%, Владимир Жириновский — 5,60%, Ксения Собчак — 1,16%, Максим Сурайкин — 0,72%, Григорий Явлинский — 0,60%, Сергей Бабурин — 0,59%, Борис Титов — 0,52%.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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