Губернатор поблагодарил пензенцев за активность на выборах

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратился к жителям региона в связи с выборами президента России, которые прошли 18 марта.

«Уважаемые жители Пензенской области! 18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. Я благодарю каждого из вас, кто пришел на избирательный участок, кто отдал голос за своего президента.

Пензенский регион сегодня является одним из лучших в Российской Федерации по активности избирателей на выборах президента, я выражаю уверенность в том, что жители региона вместе с избранным президентом сделают все, чтобы Россия развивалась, развивалась наша область, улучшалось социально-экономическое состояние, и жизнь людей становилась лучше», - говорится в обращении.

Губернатор подчеркнул, что выборы прошли в атмосфере полной открытости с полным соблюдением законодательства, а их легитимность не подвергается сомнению.

Напомним, явка избирателей в Пензенской области составила 73,75%. Владимир Путин набрал 79,98%, Павел Грудинин — 9,98%, Владимир Жириновский — 5,60%, Ксения Собчак — 1,16%, Максим Сурайкин — 0,72%, Григорий Явлинский — 0,60%, Сергей Бабурин — 0,59%, Борис Титов — 0,52%.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».