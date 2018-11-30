Губернатор передал врачам новые машины скорой помощи и мобильные ФАПы

Теперь пензенским медикам станет проще оказывать помощь жителям отдаленных сел. В распоряжение врачей из шести районов Пензенской области поступили мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Они оснащены всем необходимым для того, чтобы оценить состояние пациента и оказать ему помощь. Обслуживать население мобильные комплексы начнут уже со следующей недели.

Общая стоимость автомобилей составила более 30 миллионов рублей. Они позволят оказывать помощь 20 тысячам жителей региона, которые проживают в 630 населенных пунктах. Ключи от новых автомобилей медицинским работникам вручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Нужно менять парк, машины должны быть технически исправные, современные, чтобы медицинские работники приходили людям на помощь вовремя, это очень важно для сохранения жизни и здоровья граждан», - отметил губернатор.

Мобильные комплексы отправятся в Пензенский, Кузнецкий, Каменский, Сердобский, Мокшанский и Нижнеломовский районы. Кроме того, будет составлен график, согласно которому они будут обслуживать и соседние территории. Мобильные комплексы оснащены современным оборудованием, которое позволит оперативно сделать анализ крови, ЭКГ и провести первичный осмотр пациента.

Не подведут эти комплексы и в случае экстренной ситуации. Так, если автомобиль останется без электроэнергии, включится резервный генератор, который сможет поддерживать автономную работу мобильного ФАПа. Врачи остались довольны новыми машинами, ведь теперь им станет проще добраться до пациентов, проживающих даже в самых отдаленных уголках района.

«Одна машина не может успеть обслужить все население, поэтому необходим целый комплекс. Это отличный подарок, спасибо всем, кто помог нам с этим», - сказала заведующая поликлиникой мокшанской районной больницы Светлана Брагина.

«Посмотрели машину изнутри, увидели весь функционал, остались довольными. Думаю, что этого оборудования достаточно, для работы на фельдшерско-акушерских пунктах», - отметила заведующая поликлиникой №4 кузнецкой межрайонной больницы Светлана Бондаренко.

Кроме мобильных комплексов, в распоряжение врачей поступили десять автомобилей «скорой помощи». Все они будут работать на территории областного центра.