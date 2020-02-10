10 февраля 2020, 09:31Общество

Губернатор Пензенской области отвечает на вопросы жителей в прямом эфире «ВКонтакте»

Губернатор Иван Белозерцев 10 февраля в 9:00 начал прямой эфир (0+) с пользователями соцсети «ВКонтакте». Трансляция запущена в группе «Пензенская область».

Вопросы можно оставлять в комментариях к соответствующему посту группы. В настоящее время поступило более 300 вопросов от жителей региона. Они касаются качества водоснабжения, помощи ветеранам, выплате пособий, устройстве на работу и т. д. Обращения поступают из различных районов.

На часть из них уже ответили официальные представители ведомств, администраций районов. За трансляцией можно следить в группе в режиме реального времени, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzaoblgov

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