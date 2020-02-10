Губернатор Пензенской области отвечает на вопросы жителей в прямом эфире «ВКонтакте»

Вопросы можно оставлять в комментариях к соответствующему посту группы. В настоящее время поступило более 300 вопросов от жителей региона. Они касаются качества водоснабжения, помощи ветеранам, выплате пособий, устройстве на работу и т. д. Обращения поступают из различных районов.

На часть из них уже ответили официальные представители ведомств, администраций районов. За трансляцией можно следить в группе в режиме реального времени, пишет ИА «Пенза-Пресс».