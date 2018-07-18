Губернатор: Пензенская сельхозтехника должна конкурировать с импортной

На мероприятии презентовали новый культиватор. Модель, по словам производителей, работает безошибочно. Специальная камера позволяет технике обрабатывать только междурядья, при этом не травмируя растения.

«Обработка междурядий происходит за счет контроля редка камерой и смещений, в этом заключается уникальность машины, она работает со скоростью до 15 км/ч», - рассказал менеджер по продажам компании «ТехноСнаб» города Каменка Олег Садомов.

Этому агрегату и еще сотне других, представленных на выставке в рамках «Дня поля», почти все под силу. Неудивительно, что многие из них не стоят на складах. Производители сельхозтехники стараются удивить потребителей.

«Сейчас разрабатываем гибридную систему комбайнов. После наклонной камеры размещаются два барабана, которые начинают обмолот и разравнивают поступающую массу, за ними стоят роторные системы, они позволяют увеличить производительность техники без увеличения мощности двигателя», - рассказал заместитель директор департамент региональных продаж ООО «Гомсельмаш» Владимир Овсянников.

Ежегодный «День поля», который в 2018 году развернулся в Каменском районе, собрал рекордное количество участников. В первую очередь, аграрный форум стал площадкой по обмену опытом и налаживанию деловых контактов.

«Здесь происходит обмен мнениями, производители должны услышать, что нравится, какая техника лучше, хуже, то что доработать, усовершенствовать, поэтому эти мероприятия очень важны», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Аграрная отрасль Пензенской области на протяжении последних лет уверенно демонстрирует рост, оставаясь лидером экономики губернии. По темпам развития сельское хозяйство региона занимает в Приволжском федеральном округе первое место. Такие форумы, как «День поля», по мнению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, необходимы для эффективной работы отрасли.

«Для ввода земли в севооборот нужна хорошая современная техника, семенной материал, в том числе - средства подкормки и обработки растений. Как раз для таких целей и нужен «День поля», - сказал он.

Иван Белозерцев подробно ознакомился с представленной техникой. Особое внимание - к пензенским производителям. Глава региона предложил поддержать их финансово, чтобы производимая ими продукция могла достойно конкурировать с импортной. Кроме того, губернатор распорядился организовать для местных производителей посещение ведущих предприятий сельхозтехники.

Тракторам и агрегатам, несмотря на дождь, устроили испытания в поле. Огромные культиваторы и плуги на глазах изумленных зрителей продемонстрировали всю свою мощь.

Экспозицию сопровождала насыщенная культурная программа. Также в рамках «Дня поля» отметили отличившихся представителей агропромышленного комплекса региона. Форум продолжит свою работу до 19 июля.