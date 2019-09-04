Губернатор ответил на вопросы наровчатцев

Одна из жительниц Наровчатского района попросила подключить к интернету село Новые Пичуры, другая сельчанка рассказала об отсутствии сотовой связи в селе Телешовка.

«Мы работаем над решением этого вопроса. Как правило, операторам связи невыгодно заниматься небольшими населенными пунктами, поскольку зона покрытия там небольшая, но это не значит, что их жители должны оставаться в изоляции. Было принято решение изыскать в областном бюджете средства на субсидирование строительства вышек сотовой связи. Главное – чтобы люди знали, что в ближайшие годы проблема будет решена», - ответил Иван Белозерцев.

Другая местная жительница рассказала об отсутствии в районной больнице хирурга и ЛОР-врача. В пресс-центре облправительства сообщили, что губернатор поручил министру здравоохранения региона Александру Никишину заняться этим вопросом.

«Если проблема стоит остро, нужно ее решать. К сожалению, специалистов пока не хватает, но мы каждый год увеличиваем количество студентов медицинского института, которые обучаются по целевым направлениям и готовы после окончания вуза прийти работать в сельские районы области, чтобы закрыть дефицит кадров», - добавил глава региона.

Также наровчатцы обращались к Ивану Белозерцеву с вопросами ремонта и строительства дорог, трудоустройства и обеспечения жильем молодых специалистов, пишет ИА «Пенза-Пресс».