Губернатор отметил высокий профессионализм сотрудников силовых ведомств

В Пензе на Юбилейной площади прошел торжественный гарнизонный развод подразделений регионального управления МВД России, а также Росгвардии.

На построении личного состава присутствовал губернатор Иван Белозерцев. Обращаясь к собравшимся, он отметил высокий профессионализм сотрудников силовых ведомств.

«Согласно социологическому опросу, который был проведен в регионе по моему поручению, население положительно оценивает работу полиции по обеспечению безопасности. Люди не боятся выходить на улицу», - сказал губернатор.

За образцовое несение службы около 30 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также пятеро дружинников, получили благодарности. Представителям силовых подразделений вручили ключи от 12 новых служебных автомобилей.

Завершился развод личного состава торжественным маршем.