Губернатор отметил высокий профессионализм сотрудников силовых ведомств

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14 августа 2018, 19:56Общество
В Пензе на Юбилейной площади прошел торжественный гарнизонный развод подразделений регионального управления МВД России, а также Росгвардии.
На построении личного состава присутствовал губернатор Иван Белозерцев. Обращаясь к собравшимся, он отметил высокий профессионализм сотрудников силовых ведомств.
«Согласно социологическому опросу, который был проведен в регионе по моему поручению, население положительно оценивает работу полиции по обеспечению безопасности. Люди не боятся выходить на улицу», - сказал губернатор.
За образцовое несение службы около 30 полицейских и сотрудников Росгвардии, а также пятеро дружинников, получили благодарности. Представителям силовых подразделений вручили ключи от 12 новых служебных автомобилей.
Завершился развод личного состава торжественным маршем.
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