Губернатор отметил наградами работников агропромышленного комплекса

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29 ноября 2019, 19:09Общество
Пензенская область вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по индексу производства сельскохозяйственной продукции за десять месяцев 2019 года. Предварительные итоги подвели в ходе делового завтрака губернатора Ивана Белозерцева с представителями агропромышленной отрасли.
Год для аграриев был непростой, но несмотря на все трудности, им удалось достичь хороших показателей.
«Вы и ваши коллеги собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых. Мы занимаем по этому показателю третье место в ПФО. По 2019 году - это очень хороший результат. Без преувеличения могу сказать, что аграрный сектор области является передовой экономикой нашего региона», - сказал Иван Белозерцев.
Губернатор подчеркнул, пензенские аграрии - гордость области. В 2019-м побит рекорд по урожаю сахарной свеклы: собрано порядка 2500 тысяч тонн. Реализовано немало проектов в отрасли растениеводства, а по урожайности подсолнечника Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе.
«В 2019 году в регионе реализовано и запущено много современных инновационных проектов. Общая сумма вложений превысила 18 миллиардов рублей», - рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.
Работников агропромышленного комплекса, добившихся хороших показателей в своих хозяйствах, глава региона отметил заслуженными наградами. Почетные грамоты и благодарности получили не только руководители сельхозпредприятий, но и рядовые труженики.
«В настоящее время сельское хозяйство занимает лидирующие позиции, промышленность на подъеме, поэтому развитие продовольствия сейчас очень актуально и в стране, и в мире», - сказал главный инженер АО «Петровский хлеб» из Пензенского района Андрей Еремин.
Как отметили в ходе встречи, сельское хозяйство региона на сегодняшний день - одно из самых динамично развивающихся в стране. На 2020 год планируется существенно увеличить показатели.
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