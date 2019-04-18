Губернатор осмотрел уникальную экспозицию «Добропоезда»

В Пензенской области открылся форум безграничных возможностей «Моя история успеха» (0+). Он проходит в рамках всероссийской акции «Добропоезд-2019» (0+). Ее участники путешествуют по городам России и знакомят специалистов с новыми практиками и программами в области помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Кумсият Курбанова изучает вместе с детьми необычные игрушки - специальную разработку для малышей с ДЦП. Предметы в наборе помогают разрабатывать мелкую моторику. Мама рассказывает: подобные комплекты для их семьи жизненно необходимы в реабилитационный период.

«Реабилитация и лечение очень связаны, потому что если пропадет что-то одно, то эффект теряется», - сказала Кумсият Курбанова.

В фойе Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова было многолюдно. На необычной выставке были представлены не книжки, а современные научно-технические разработки со всей России для людей с ограниченными возможностями. Экспозицию привезли в регион в рамках всероссийской акции «Добропоезд-2019». Там и специальные протезы, обувь, а также устройства, помогающие инвалиду не потеряться на улицах больших городов.

«Человек с абонентским устройством, либо с приложением на телефоне, находясь на остановке получает информацию о транспорте, когда он подойдет, а также практически пошаговую информацию, о том сколько ступенек в лестнице, и как зайти на объект», - рассказал менеджер проекта «Говорящий город» из Санкт-Петербурга Михаил Шевернев.

Уникальную экспозицию осмотрели губернатор Иван Белозерцев и гостья, один из организаторов проекта Ирина Слуцкая. Заслуженный мастер спорта рассказала главе региона о том, что некоторые категории отечественных разработок, которые могли бы улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, до сих пор не могут получить лицензию.

Разговор о помощи инвалидам продолжился на торжественном открытии форума безграничных возможностей «Моя история успеха», который стартовал в рамках проекта «Добропоезда-2019». В основу легли, в первую очередь, истории тех, кто, находясь в трудной ситуации, не опустил руки и нашел силы жить дальше.

«Бывает очень важно увидеть такого же, как ты, услышать такие же истории и вдохновиться. Каждый человек должен начать с себя, найти силы и мотивацию для того, чтобы жить», - отметил Ирина Слуцкая.

В Пензенской области действуют несколько социальных проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Иван Белозерцев отметил, что в регионе ежегодно открываются специализированные учреждения для адаптации инвалидов, в том числе - многофункциональные места постоянного жительства.

«Например, «Дом Вероники», который разработан при поддержке президента и правительства области. Его создала Мария Львова-Белова, и сегодня это один из лучших проектов в Российской Федерации», - рассказал губернатор.

После торжественной части участники форума отправились на площадки мастер-классов. Ведущие российские специалисты пообщались с гостями форума на темы «Физическая активность и спорт при сахарном диабете», «Адаптивный фитнес как метод доступной реабилитации», а также поделились своими методиками в области адаптивной физкультуры для детей с ДЦП.

На этом работа форума не заканчивается. Ожидается, что профильные ведомства учтут и адаптируют лучшие практики в области помощи инвалидам на территории региона.