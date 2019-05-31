31 мая 2019, 19:16Общество

На пензенском «Биосинтезе» открыли новую производственную линию

На предприятии «Биосинтез» открыли производственный участок твердых пероральных лекарственных форм. После запуска новых линий завод сможет существенно увеличить производственные мощности по изготовлению таблеток и удовлетворить потребности населения в доступных лекарствах. Церемонию открытия производства приурочили к 60-летию предприятия.

Один из крупнейших заводов в стране, который выпускает таблетки, мази, порошки для инъекций и медрастворы вырос на еще один производственный участок. Его строительство продолжалось полтора года и теперь там все готово, чтобы производить твердые лекарственные формы. На фасовочных линиях таблетки проходят путь от изготовления до упаковки.

«Таблетки укладываются в ячейки, упаковываются фольгой, закладываются инструкции и дальше попадают в коробку», - рассказала укладчик-упаковщик Юлия Мякинина.

Одними из первых оценили процесс производства руководители региона и первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«Компания «Биосинтез» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России, оно решает важную социальную задачу страны по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными препаратами, в том числе - жизненно необходимыми», - отметил он.

«Прекрасные условия для сотрудников, представлено новое, современное оборудование. Очень важно, чтобы компания была конкурентна не только в Российской Федерации, но и за рубежом», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Спасибо за проделанную работу, очень благодарен коллективу», - сказал генеральный директор компании Sun Pharma в России Артур Валиев.

На первом этаже модернизированного участка размещен логистический комплекс. Ассортимент пензенских лекарств широко представлен на российском рынке, в странах СНГ и дальнего зарубежья. Возвести объект на 7000 квадратных метров удалось исключительно за счет собственных инвестиций, а это - порядка 800 миллионов рублей.

«Есть российское сырье, европейское и китайское. Качество и цена - это определяющие факторы. Инвестирована большая сумма, чтобы довести объект до ума, самое главное, что обошлось без заемных средств», - отметил генеральный директор предприятия «Биосинтез» Дмитрий Болдов.

В планах у компании - производить два миллиарда таблеток в год. Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты с покрытием и без, а также твердые желатиновые капсулы.

Общество
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