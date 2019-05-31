На пензенском «Биосинтезе» открыли новую производственную линию

На предприятии «Биосинтез» открыли производственный участок твердых пероральных лекарственных форм. После запуска новых линий завод сможет существенно увеличить производственные мощности по изготовлению таблеток и удовлетворить потребности населения в доступных лекарствах. Церемонию открытия производства приурочили к 60-летию предприятия.

Один из крупнейших заводов в стране, который выпускает таблетки, мази, порошки для инъекций и медрастворы вырос на еще один производственный участок. Его строительство продолжалось полтора года и теперь там все готово, чтобы производить твердые лекарственные формы. На фасовочных линиях таблетки проходят путь от изготовления до упаковки.

«Таблетки укладываются в ячейки, упаковываются фольгой, закладываются инструкции и дальше попадают в коробку», - рассказала укладчик-упаковщик Юлия Мякинина.

Одними из первых оценили процесс производства руководители региона и первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

«Компания «Биосинтез» - одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России, оно решает важную социальную задачу страны по обеспечению граждан качественными и доступными лекарственными препаратами, в том числе - жизненно необходимыми», - отметил он.

«Прекрасные условия для сотрудников, представлено новое, современное оборудование. Очень важно, чтобы компания была конкурентна не только в Российской Федерации, но и за рубежом», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Спасибо за проделанную работу, очень благодарен коллективу», - сказал генеральный директор компании Sun Pharma в России Артур Валиев.

На первом этаже модернизированного участка размещен логистический комплекс. Ассортимент пензенских лекарств широко представлен на российском рынке, в странах СНГ и дальнего зарубежья. Возвести объект на 7000 квадратных метров удалось исключительно за счет собственных инвестиций, а это - порядка 800 миллионов рублей.

«Есть российское сырье, европейское и китайское. Качество и цена - это определяющие факторы. Инвестирована большая сумма, чтобы довести объект до ума, самое главное, что обошлось без заемных средств», - отметил генеральный директор предприятия «Биосинтез» Дмитрий Болдов.

В планах у компании - производить два миллиарда таблеток в год. Современное оборудование позволит выпускать лекарственные препараты с покрытием и без, а также твердые желатиновые капсулы.