Губернатор опробовал новый скалодром в «Воейкове»

В Пензе будут готовить скалолазов в соответствии с олимпийскими стандартами. Во дворце единоборств «Воейков» открыли скалодром, который позволяет проводить международные соревнования. На строительство 15-метровой стены из регионального бюджета было выделено более четырех миллионов рублей.

15 метров за семь с половиной секунд. Эти цифры не поражают воображение до тех пор, пока не становится ясно, что речь идет о скалолазании. Для бронзового призера чемпионата мира Станислава Кокорина это всего лишь разминочное время. Однако теперь именно на этот результат предстоит ориентироваться юным пензенским спортсменам, которые будут тренироваться на новом скалодроме во дворце единоборств «Воейков».

«Прекрасные впечатления. Немножко глаз «замылен», потому что мы соревнуемся и тренируемся здесь более десяти лет, очень рад, приехал, увидел эталонную трассу. Таких не так много в России», - сказал он.

В Пензенской области скалолазанием занимаются около 200 человек, среди которых - призеры первенства России. До этого у местных спортсменов было девять тренировочных скалодромов, но ни один из них не соответствует олимпийским стандартам. Теперь все изменится, и в Пензе можно будет не только тренироваться, но и проводить соревнования международного уровня. Одним из первых решился покорить новый скалодром губернатор Иван Белозерцев.

«Сожалею о том, что в наше время у нас и наших детей не было возможности заниматься этим видом спорта. Ощущения очень приятные, когда ты на три-четыре метра оторвался от земли. Для людей моего возраста, кто никогда не занимался скалолазанием, это уже победа», - рассказал глава региона.

На строительство скалодрома во дворце единоборств «Воейков» из регионального бюджета было выделено более четырех миллионов рублей. Он включает в себя четыре дорожки. Две из них - попроще, для начинающих альпинистов, еще две - для профессионалов. Кроме Пензы, такие скалодромы есть только в шести городах России.

«Возможность установить 15-метровый скалодром в зале - это редкость. Спортивные объекты все-таки строятся чуть ниже. Это, конечно, уникальная возможность для Пензы, причем есть куда развиваться дальше», - сказал президент «Федерации скалолазания России» Дмитрий Бычков.

На этом развитие скалолазания в Пензенской области не останавливается. В ближайшее время во дворце единоборств «Воейков» может появиться еще одна стена, чтобы вдвое больше спортсменов могли отрабатывать скоростные восхождения.