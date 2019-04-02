Губернатор оценит социально-экономическое положение Каменского района

Чиновники ознакомятся с деятельностью нескольких предприятий муниципального образования, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В частности, Иван Белозерцев посетит кондитерские предприятия и компании, которые занимаются сельскохозяйственным машиностроением. Итогом поездки станет личный прием граждан.

Напомним, ранее глава региона посетил с рабочим визитом Неверкинский и Иссинский районы.

В Неверкинском он оценил производство тушенки, пельменей и других изделий из мяса, посетил Центр детского творчества и пообщался с местными жителями. В рамках рабочей поездки Иван Белозерцев также ответил на вопросы жителей Иссинского района и осмотрел местный лицей, пишет ИА «Пенза-Пресс».