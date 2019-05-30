Губернатор оценил выставку Innomed-2019

В Пензе на базе технопарка «Рамеев» начал свою работу шестой всероссийский форум Innomed-2019 (18+). 16 предприятий из 14 регионов России и зарубежных стран, более 30 инновационных разработок в сфере медицины и фармацевтики. Самые заметные проекты подробнее изучила съемочная группа телеканала «Экспресс».

Электрокардиограмма с моментальной доставкой врачу. Аспирант Пензенского государственного университета Максим Сафронов придумал, как усовершенствовать исследование состояния сердца, сделать его максимально точным и оперативным. Свою разработку молодой ученый представил на выставке медицинских изделий шестого всероссийского форума Innomed-2019.

«Это система, занимающаяся регистрацией ЭКГ. На самом деле таких приборчиков много, но у них всех есть недостаток, они могут работать только на одно отведение и дают очень мало информации, а я придумал, как сделать синхронизировать их работу по времени, таким образом получать больше данных о состоянии сердца», - объяснил он.

Ко всему прочему, в итоге не придется переплачивать за точность и оперативность. Производство подобной системы по подсчетам не влетит в копеечку.

«Полноценные медицинские холтеровские устройства стоят от полутора миллионов рублей, а здесь вся система может обойтись конечному потребителю меньше 50 тысяч вместе с подпиской на наш сервис по анализу электрокардиограммы», - рассказал Максим Сафронов.

Рядом с молодыми учеными, чьим идеям только предстоит воплотиться, свои разработки демонстрируют действующие производители. 16 предприятий из 14 регионов страны и Ближнего зарубежья и более 30 проектов. Самые заметные - участники регионального инженерно-производственного кластера «Биомед», в составе которого - предприятия, занимающиеся исследованиями в сфере фармацевтики, медицинского приборостроения, протезирования. Искусственные клапаны сердца, которые изготавливает один из крупнейших резидентов технопарка «Рамеев», давно зарекомендовали себя как качественная замена импортных аналогов. Сейчас производство протезов клапанов сердца, как и многих других медицинских устройств в Пензе, поставлено на поток.

«Мы ввели в эксплуатацию три наших изделия, получили сертификацию, сегодня они применяются в медицине. Еще над пятью работаем по оформлению документации», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

От теории - к практике. В центре доклинических исследований технопарка «Рамеев» отработали новую методику доставки протеза аортального клапана до сердца. Это совместная разработка пензенского предприятия, федерального кардиоцентра и Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России. Протез пациенту установили с помощью трансфеморальной системы через сосуды. Для этого не пришлось даже вскрывать грудную клетку и останавливать сердце. Аналоги российской разработки в мире существуют, однако стоят баснословных денег. В вопросе соотношения «цена-качества» пензенских разработчиков можно ставить в пример. Как и в темпах развития собственных производств.

«За последние три года восемь компаний Пензенской области получили финансирование в объеме более 350 миллионов рублей, мы вложили достаточно большое количество собственных средств и видим, что производство медицинских изделий на базе тех предприятий, которые здесь созданы, кратно увеличивается. Главное, что администрация области очень хорошо взаимодействует с этим кластером инновационного бизнеса, но, к сожалению, это не всегда получается. А то, что здесь складываются усилия и административного ресурса, и творчества, и инициативы малых компаний, это дает необходимый результат», - отметил первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыба.

Гости шестого всероссийского форума Innomed-2019 будут обмениваться опытом в течение двух дней. 31 мая свою работу начнут различные секции, семинары и конференции.