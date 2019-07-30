Губернатор оценил ульяновский проект секонд-хенда

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 июля 2019, 17:59Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» обсудил с главой Ульяновской области Сергеем Морозовым варианты обмена опытом.
«Я слышу много замечательных характеристик со стороны нашего населения о Пензенской области. Ваш регион активно и быстро развивается. Людям нравится приезжать к вам за культурными, спортивными услугами, которые вы оказываете. Ульяновской области можно брать пример с вашего региона», - отметил Сергей Морозов.
Иван Белозерцев оценил проект благотворительного магазина, который был представлен на форуме «iВолга» в рамках ярмарки социальных франшиз. Его авторы организовали в Ульяновской области уже два секонд-хенда, где принимают у местных жителей ненужные вещи. Вырученные от их продажи деньги идут в социальные приюты и детские дома, сообщает пресс-центр правительства Пензенского региона.
«Это очень хороший проект, и мог бы быть нам полезным. Я направлю свою делегацию для того, чтобы посмотреть этот и другие проекты, которые в Ульяновской области сегодня успешно реализуются», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 июля 2019, 19:44Пензенцы складируют мусор возле прибрежной зоны Суры
30 июля 2019, 19:42В Кузнецке прошло первенство страны по радиоуправляемым моделям машин
30 июля 2019, 19:29Жители дома на улице Кирова пострадали от недобросовестного подрядчика
30 июля 2019, 19:26Проекты четырех пензенских школьников оценили на всероссийском уровне
30 июля 2019, 19:18В Чемодановке модернизуют местную водопроводную систему
30 июля 2019, 19:07Пензенские медики расширили географию акции «Здоровое лето»
30 июля 2019, 19:0316-летний кондитер показал читателям «Пенза-Пресс», как готовить трайфл
30 июля 2019, 17:59Губернатор оценил ульяновский проект секонд-хенда